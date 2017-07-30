Люди використали усі земні ресурси 2017-го і починають існування «у борг»

Екологи розрахували щорічну межу допустимого використання ресурсів нашої планети.

Екологи розрахували щорічну межу допустимого використання ресурсів нашої планети. Методика, яку застосовують науковці з Global Footprint Network, група екологів в американському місті Окленд, вимірює поновлювані ресурси планети. Вона дозволяє точно розрахувати день у році, з якого Земля вже не в змозі відновити спожиті людиною ресурси – і коли люди починають руйнувати своє середовище проживання. Про це повідомляє DW.

У 2017 році ця “точка неповернення” припадає на 2 серпня. Таким чином, у поточному році люди використають всі поновлювані за рік ресурси Землі на 6 днів раніше, ніж в 2016. Ще більш чітко негативна тенденція помітна в порівнянні з 80-ми роками ХХ століття. Якщо в 1987 році “межа відновлюваності” припала на 19 грудня, то пізніше вона послідовно і страхітливо рухалася від кінця року до його середини. Так, у 2011 році людство поглинуло всі поновлювані ресурси до 27 вересня. Ну а ось тепер дійшло до початку серпня. Тому саме 2 серпня цілий ряд екологічних організацій в Німеччині має намір провести спільну акцію перед Бранденбурзькими воротами у Берліні. Мета акції – нагадати, що людство споживає більше деревини, рослин, продуктів харчування, риби і всього іншого, ніж водойми, ліси і поля в змозі створити і відновити самостійно.

“Планета – це не інтернет-магазин з нескінченними запасами товарів. Супермаркет під назвою Земля спорожнів, – попереджає Крістоф Реттгерс (Christoph Röttgers) з молодіжного об’єднання екологів. – Все, що ми споживемо в цьому році після 2 серпня, вкрадено у майбутніх поколінь. Завдання політиків – не допустити цього”.

Причому з ростом населення планети зростає і споживання вуглеводнів, продуктів харчування, води. Як чисто математично підрахували вчені, для задоволення запитів сьогоднішнього людства потрібно 1,7 планет Земля.

“Якщо ми не зупинимося, то до 2030 року знадобляться вже дві планети, до 2050 року – цілих три”, – б’є на сполох Юрген Кірш (Jürgen Kirsch) з німецького відділення Greenpeace.

Згідно з підрахунками вчених, понад 80 відсотків населення планети проживає в країнах з неблагополучною екологічною обстановкою. Німеччину хоча і не можна до них віднести, але й взірцем у сфері споживання ресурсів вона теж не є: якби все людство споживало ресурси на рівні жителів ФРН, то нам би вже зараз було необхідно 3,2 планети для задоволення наших запитів.

А “межа відновлюваності” для однієї Німеччини припала б у цьому році на 24 квітня. Причина такого становища – у тих великих площах, які потрібні для вирощування кормів худобі для виробництва м’яса, а також у високих обсягах викидів вуглекислого газу. Причому емісія парникових газів становить більшу частину – до 60% – від загального негативного впливу на навколишнє середовище.

“І якщо вдасться скоротити ці викиди хоча б наполовину, то ми зможемо посунути “кордон відновлюваності” відразу на 3 місяці”, – пояснює Матіс Вакернагель (Mathis Wackernagel) з Global Footprint Network. Основними адресатами закликів екологів є уряди. Але і кожна людина може внести свій невеликий внесок у більш розумне використання ресурсів планети. Як зазначив в інтерв’ю агентству KNA Андреас Шмідт (Andreas Schmidt), представник екологічної ініціативи католицької церкви Німеччини, “кожна людина може сприяти тому, щоб “межа відновлюваності” пролягала не коли-небудь влітку, а ближче до кінця року”. Досить навіть малих справ: не кожен день їсти м’ясо, купувати екологічні продукти, перераховує Шмідт. “Я розумію, що такі продукти дорожче звичайних. Але коли я бачу, що машинне масло коштує дорожче звичайного рослинного масла, я розумію, що є в житті сфери, крім харчування, де можна економити”, – зазначає представник церкви.

Інакше, нагадує він, нас чекає сумна доля: “Ми всі просто зникнемо”. Детальніше читайте на УНІАН: https://ecology.unian.ua/2055879-lyudstvo-vicherpalo-resursi-z-2-serpnya-lyudi-budut-jiti-na-zemli-v-borg.html