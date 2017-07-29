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Як замовити біометричний паспорт онлайн. Покрокова інструкція

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Відтепер система iGov дозволяє замовити біометричний закордонний паспорт у 10-ти областях і в Києві. На сайті електронних послуг можна заповнити анкету і оплатити квитанції.

Покрокова інстуркція:

Послуга замовлення біометричного паспорту доступна за цим посиланням на сайті iGov.

Крок 1

Оберiть свiй регiон.

Увiйдiть в систему зручним для Вас способом:

– за допомогою BankID;

– за допомогою ЕЦП;

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– за допомогою нового паспорта у виглядi ID-картки.

Ви обираєте підрозділ ДМС, в якому бажаєте отримати закордонний паспорт та заповнюєте коротку форму:

– ваші контактні дані (email та телефон);

– вказуєте дату та час, у які Вам буде зручно прийти до Державної Міграційної Служби (ДМС) для підпису та подання заяви.

Крок 2

Ви отримаєте листа на пошту в якому буде вказано:

– документи, які необхідно принести з собою для оформлення закордонного паспорта;

– розмір збору та реквізити для сплати;

– посилання на зразок заяви для оформлення закордонного паспорта.

Також у листі буде описано, як скасувати заявку, якщо Ви не маєте можливості з’явитись у обраний день і час.

Крок 3

Ви приходите до підрозділу міграційної служби у обраний час з документами, що зазначені в листі та сплаченими квитанціями.

Співробітник вносить необхідні дані до програми для оформлення закордонних паспортів.

Вам потрібно надати такі документи:

– оригінал та копію паспорта громадянина України;

– паспорт громадянина України для виїзду за кордон (за наявності);

– оригінал та копію індивідуального податкового номеру (ІПН);

– квитанцію про сплату з мокрою печаткою банку, де Ви зазначені, як платник;

– а також роздрукувати та заповнити заяви, посилання на які, буде надіслано у листі.

Вам не потрібно реєструватись в електронній черзі на місці. Вашого запису через iGov на конкретний час достатньо.

Крок 4

Після опрацювання всіх зібраних даних та виготовлення самого паспорта Вам доведеться ще раз відвідати міграційну службу та забрати Ваш новий паспорт, готовність якого можна перевірити за цим посиланням.

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