Як замовити біометричний паспорт онлайн. Покрокова інструкція

Відтепер система iGov дозволяє замовити біометричний закордонний паспорт у 10-ти областях і в Києві. На сайті електронних послуг можна заповнити анкету і оплатити квитанції.
Покрокова інстуркція:
Послуга замовлення біометричного паспорту доступна за цим посиланням на сайті iGov.
Крок 1
Оберiть свiй регiон.
Увiйдiть в систему зручним для Вас способом:
– за допомогою BankID;
– за допомогою ЕЦП;
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– за допомогою нового паспорта у виглядi ID-картки.
Ви обираєте підрозділ ДМС, в якому бажаєте отримати закордонний паспорт та заповнюєте коротку форму:
– ваші контактні дані (email та телефон);
– вказуєте дату та час, у які Вам буде зручно прийти до Державної Міграційної Служби (ДМС) для підпису та подання заяви.
Крок 2
Ви отримаєте листа на пошту в якому буде вказано:
– документи, які необхідно принести з собою для оформлення закордонного паспорта;
– розмір збору та реквізити для сплати;
– посилання на зразок заяви для оформлення закордонного паспорта.
Також у листі буде описано, як скасувати заявку, якщо Ви не маєте можливості з’явитись у обраний день і час.
Крок 3
Ви приходите до підрозділу міграційної служби у обраний час з документами, що зазначені в листі та сплаченими квитанціями.
Співробітник вносить необхідні дані до програми для оформлення закордонних паспортів.
Вам потрібно надати такі документи:
– оригінал та копію паспорта громадянина України;
– паспорт громадянина України для виїзду за кордон (за наявності);
– оригінал та копію індивідуального податкового номеру (ІПН);
– квитанцію про сплату з мокрою печаткою банку, де Ви зазначені, як платник;
– а також роздрукувати та заповнити заяви, посилання на які, буде надіслано у листі.
Вам не потрібно реєструватись в електронній черзі на місці. Вашого запису через iGov на конкретний час достатньо.
Крок 4
Після опрацювання всіх зібраних даних та виготовлення самого паспорта Вам доведеться ще раз відвідати міграційну службу та забрати Ваш новий паспорт, готовність якого можна перевірити за цим посиланням.