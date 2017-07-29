У Львові відкрили меморіальну таблицю Шашкевичу

Сьогодні, 29 липня, з нагоди 152-ї річниці з Дня народження праведного Митрополита Андрея Шептицького у соборі Святого Юра відбулася Архиєрейська Літургія за участю Преосвященного владики Володимира. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

До спільної молитви долучилися представники влади, науковці, дослідники та віряни. Після Літургії відбулося відкриття меморіальної таблиці о. Маркіяну Шашкевичу, яку освятив владика Володимир.

«Людина хоче до свого життя додати років, але важливіше до своїх років додати життя. На це нам вказує постать Маркіяна. Він живе в нашій пам’яті, в своїх справах, в тому що говорив та писав», – зазначив владика Володимир.

«Маркіян Шашкевич, якого всі називають будителем України, який пробуджував у людях національну свідомість, нині є дуже нам потрібен. Бо не всі ще пробудились. Такі постаті є прикладом та дороговказом для кожного із нас у нашій праці з побудови сильної України», – переконаний перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський.

В межах заходу відбулось також покладання квітів до пам`ятника Митрополиту Андрею Шептицькому.