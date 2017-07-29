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У літаку на висоті 12 тисяч метрів пасажирка народила Миколу

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У небі над Атлантикою, на висоті майже 12 тисяч метрів жінка народила хлопчика. Це сталося в літаку Airbus авіакомпанії Lufthansa, який прямував з Боготи (Колумбія) до Франкфурта (Німеччина). Про це повідомляє Громадське з посиланням на Avianews.

Бортпровідники відсадили пасажирів для надання допомоги жінці. На борту був 191 пасажир, троє з яких — лікарі, які й прийняли пологи. Хлопчика, що народився, назвали Миколою на честь одного з лікарів.

Пілоти посадили літак в Манчестері для надання матері та дитини подальшої медичної допомоги, після чого літак взяв курс на Франкфурт.

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