У літаку на висоті 12 тисяч метрів пасажирка народила Миколу

У небі над Атлантикою, на висоті майже 12 тисяч метрів жінка народила хлопчика. Це сталося в літаку Airbus авіакомпанії Lufthansa, який прямував з Боготи (Колумбія) до Франкфурта (Німеччина). Про це повідомляє Громадське з посиланням на Avianews.

Бортпровідники відсадили пасажирів для надання допомоги жінці. На борту був 191 пасажир, троє з яких — лікарі, які й прийняли пологи. Хлопчика, що народився, назвали Миколою на честь одного з лікарів.

Пілоти посадили літак в Манчестері для надання матері та дитини подальшої медичної допомоги, після чого літак взяв курс на Франкфурт.