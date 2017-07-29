Скандал з особливими потребами. У Києві на екскурсію не впустили хлопчика на інвалідному візку

Днями у Києві трапилася неприємна ситуація, коли хлопчика на інвалідонму візку не впустили на екскурсію на завод «Рошен». Натомість дитині запропонували солодкий подарунок, повідомляє його обурена мати Вікторія Панасюк.

«Ми мали піти в складі групи, група пішла, Єгор залишився. Що Ви там кажете про інклюзію, права людей з інвалідністю, антидискримінацію пане Президент?!Це був перший раз коли нам не дозволили піти на замовлену екскурсію по причині інвалідності. Організатори попередньо запитували Рошен на предмет можливості екскурсії для дитини з інвалідністю», – написала у Facebook мат хлопчика.

«Я мала розмову з пані Наталею, старшим екскурсоводом. Вона підтвердила, що нам відмовили по причині того, що екскурсія обмежена в часі, в нас візок і ми будемо затримувати групу. Запропонували Єгору почекати півтори години під дверима, коли буде виходити група, йому винесуть солодкий подарунок. На мої запитання, як же так і до кого звертатися, щоб зрозуміти чи взагалі можливо людям з інвалідністю потрапити на екскурсію на Рошен порадила звернутися в головний офіс до менеджера з реклами. Ну скажемо так: я трохи в шоці», – додала жінка.

Вона зауважила, що також мала намір домовитися про проведення екскурсій для учнів Спеціальної школи Надія, дітей з інвалідністю (388 дітей з особливими потребами).

Водночас корпорація «Рошен» спростувала інформацію обуреної матері, мовляв, ескурсовод не знав, що у групі буде дитина з особливими потребами.

«Друзі, корпорація ROSHEN проводить екскурсії на своїх фабриках для всіх бажаючих, не обмежуючи нікого, в тому числі людей із особливими потребами.

У випадках, коли записується група відвідувачів на інвалідних візках, екскурсовод змінює програму екскурсії з міркувань техніки безпеки та санітарних норм та виключає з нього приміщення, де безпосередньо йде процес виробництва, бо на колесах візків присутній бруд. Корпорація ROSHEN дбає про те, щоб усі санітарно-гігієнічні норми завжди були дотримані, а споживачі отримували безпечний продукт найвищої якості.

У випадках, коли виробничі приміщення виключаються з маршруту, екскурсія включає в себе розповідь про історію фабрики, перегляд тематичного фільму про виробництво шоколаду, дегустацію та солодкі подарунки всім учасникам групи.

Якщо тільки одна дитина з групи має особливі потреби, то в такому випадку екскурсовод має бути заздалегідь попередженим організатором групи. В такому випадку, групу інформують про необхідність спеціального супроводу, дитину беруть на руки, щоб показати процес виробництва. Такі питання вирішуються в індивідуальному порядку», – пояснили у «Рошені».

«У випадку з хлопчиком Єгором організатор групи при записі на екскурсію не попередив екскурсовода про те, що буде дитина з особливими потребами. Екскурсовод запропонував альтернативу матері Єгорки та йому – подивитися фільм, продегустувати продукцію та отримати подарунок.

Фабрика неодноразово приймала дітей із інвалідністю та завжди знаходила можливий формат проведення екскурсій. Але коли отримувала про це попередження заздалегідь. Такого попередження в даному випадку не було, а ОРГАНІЗАТОР ВІД ГРУПИ САМА ВИБАЧАЛАСЯ ПЕРЕД ЕКСКУРСОВОДАМИ ЗА ТЕ, ЩО НЕ ПРОІНФОРМУВАЛА ПРО НЕОБХІДНУ ПІДГОТОВКУ.

Зі своєї сторони корпорація ROSHEN робить усе можливе аби всі діти країни мали щасливе дитинство та дбає як про їх здоров’я, так і про приємне та радісне дозвілля.

НАМ ПРИКРО, ЩО З ЄГОРОМ СТАЛАСЯ ТАКА СИТУАЦІЯ І ПРОПОНУЄМО ВІДВІДАТИ ЕКСКУРСІЮ З ПОВНИМ МАРШРУТОМ ІЗ СПЕЦІАЛЬНИМ СУПРОВОДОМ», – кажуть представники «Рошену».

Водночас мати неповносправної дитини заперечила інформацію від «Рошен».

«При заповненні анкети я вказала, що дитина з інвалідністю, на візку і потребує повної підтримки. Організатори згодом підтвердили, що ми можемо приходити. Ви пишите, що вийшло непорозуміння і в екскурсійний відділ не повідомили про те що в групі буде дитина з інвалідністю і її супроводжуючий. Це не зовсім вірно», – переконує Вікторія Панасюк.

«Стосовно Вашої пропозиції про проведення для Єгора повноцінної екскурсії з супроводом.

Дякуємо, ми обов’язково до Вас прийдемо на екскурсію, але лише в складі інклюзивної групи, або на адаптовану екскурсію для групи дітей з інвалідністю в рамках соціального проекту, що ми започаткували в Спеціальній школі Надія і який має на меті знайомити наших “особливих” дітей з різними виробництвами», – додала мати.

