Силовики провели обшуки у «лівої руки» Авакова

СБ України спільно з Генеральною прокуратурою проведено спецоперацію щодо документування та затримання трьох осіб, які підозрюються у вимаганні коштів з керівника суб’єкта підприємницької діяльності. Про це інформує прес-служба СБУ.



Затриманим особам на сьогодні обрано міру запобіжного заходу.

У рамках проведення слідчих дій правоохоронці отримали інформацію про вірогідну участь в цих протиправних діяннях заступника міністра МВС України В. Трояна. Не дивлячись на статус особи, для встановлення істини, було прийнято рішення про проведення обшуку в житловому приміщенні пана Трояна.

Це свідчить про рівність всіх перед законом. Зазначимо, що за результатами вказаних слідчих дій інформація про ймовірну причетність пана Трояна до такої протиправної діяльності виявилась недостовірною і не підтвердилась.

Таким чином В. Троян не є підозрюваною особою. Слідство щодо даної справи по затриманим особам продовжується.