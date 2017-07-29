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Силовики провели обшуки у «лівої руки» Авакова

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СБ України спільно з Генеральною прокуратурою проведено спецоперацію щодо документування та затримання трьох осіб, які підозрюються у вимаганні коштів з керівника суб’єкта підприємницької діяльності. Про це інформує прес-служба СБУ.


Затриманим особам на сьогодні обрано міру запобіжного заходу.
У рамках проведення слідчих дій правоохоронці отримали інформацію про вірогідну участь в цих протиправних діяннях заступника міністра МВС України В. Трояна. Не дивлячись на статус особи, для встановлення істини, було прийнято рішення про проведення обшуку в житловому приміщенні пана Трояна.
Це свідчить про рівність всіх перед законом. Зазначимо, що за результатами вказаних слідчих дій інформація про ймовірну причетність пана Трояна до такої протиправної діяльності виявилась недостовірною і не підтвердилась.
Таким чином В. Троян не є підозрюваною особою. Слідство щодо даної справи по затриманим особам продовжується.

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