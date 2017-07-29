Ни Сихові замість автостоянки таки виросте багатоповерхівка

У Львові у Сихівському районі зведуть багатоповерхівку замість автостоянки. Відповідне рішення учора, 28 липня, прийняв виконавчий комітет львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, виконком погодив містобудівні умови та обмеження ПП “КП Сихів 2” на будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. К. Трильовського, 4-А, 4-Б зі знесенням існуючих споруд.

Раніше це питання вже виносилось на розгляд виконкому, проте було перенесене.