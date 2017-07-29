На Яворівському полігоні відкриють один з найкращих в Європі імітаційних центрів

У навчальному центрі в Яворові Львівської області в найближчий місяць відкриється імітаційний центр площею 3,5 тис. кв. м., в оснащенні якого допомагали США і який стане одним із найкращих в Європі, повідомив міністр оборони України Степан Полторак, передає Інтерфакс-Україна.

“У нас є повне взаєморозуміння з іноземними інструкторами. Вони нам допомагають розробляти методичну літературу і безпосередньо тренувати наших інструкторів. Крім того, вони допомагають нам зрозуміти, що необхідно для оснащення армії. Також такий взаємозв’язок дає можливість обмінюватися досвідом як нашим військовослужбовцям Сил спеціальних операцій, так і іноземним”, – заявив він під час відвідування навчального центру Сил спеціальних операцій Збройних сил України в суботу, повідомляє прес-служба відомства.

Він нагадав, що в червні навчальний центр ССО відвідав командувач ССО США і дав високу оцінку взаємодії між українськими інструкторами та інструкторами США.

“Спільна підготовка дає нам хороші шанси на отримання критеріїв і стандартів, які існують у всіх країнах Альянсу, – зазначив С.Полторак.

Також він наголосив, що в деяких напрямах українська армія отримує іноземну допомогу в наданні обладнання.

“І це стосується не тільки Сил спеціальних операцій. Зокрема, в навчальному центрі в Яворові (Львівської області – ІФ) наступного місяця відкриється імітаційний центр, який стане одним із найкращих в Європі. Його площа становить 3,5 тис. кв. м. США надали допомогу обладнанням на суму 22 млн дол.”, – розповів міністр.