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На ТЕЦ у Білій Церкві витекла тонна кислоти

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У місті Біла Церква Київської області на підприємстві ТЕЦ внаслідок аварії на одному з резервуарів витекла приблизно 1 тонна сірчаної кислоти. Про це повідомив у п’ятницю в Facebook мер міста Геннадій Дикий.

“Сьогодні о 13:45 на підприємстві ТЕЦ внаслідок аварії на одному з резервуарів, відбулася розгеметизація в об’єм бетонного обвалування. В результаті витекло приблизно 1 тонна сірчаної кислоти. Силами аварійної ланки підприємства ТЕЦ було усунено підтікання та проведено роботи щодо знешкодження даної речовини. Потерпілих немає”, – повідомив мер.

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