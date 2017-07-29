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Лише з одного із спецрозділів ЗСУ свої життя за Україну відало 70 бійців

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Захищаючи Україну, своє життя віддали 70 військовослужбовців Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак, відвідуючи заходи з нагоди першої річниці існування ССО ЗСУ, передає УНН.

“Дуже сумно сьогодні казати про те, що 70 військовослужбовців Сил спеціальних операцій віддали своє життя, захищаючи свою країну. Я хотів би, щоб ми, святкуючи першу річницю з дня створення Сил спеціальних операцій, пригадали їх хвилиною мовчання”, – сказав С.Полторак.

За його словами, сили спецоперацій – наймолодший підрозділ ЗСУ, якому виповнилося всього один рік, і вони успішно виконують поставлені завдання. Під час урочистостей міністр оборони нагородив кращих військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ.

“Я вітаю вас всіх з першою річницею створення Сил спеціальних операцій. Ми пишаємося Силами спеціальних операцій України. і ми переконані в тому, що вони будуть завжди першими, там де важко і там де, потрібна їхня допомога”, – зазначив С.Полторак.

Як повідомляв УНН, Президент підписав закон, що посилює захист прав військових, які отримали поранення під час служби в зоні проведення АТО.

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