Лише з одного із спецрозділів ЗСУ свої життя за Україну відало 70 бійців

Захищаючи Україну, своє життя віддали 70 військовослужбовців Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак, відвідуючи заходи з нагоди першої річниці існування ССО ЗСУ, передає УНН.

“Дуже сумно сьогодні казати про те, що 70 військовослужбовців Сил спеціальних операцій віддали своє життя, захищаючи свою країну. Я хотів би, щоб ми, святкуючи першу річницю з дня створення Сил спеціальних операцій, пригадали їх хвилиною мовчання”, – сказав С.Полторак.

За його словами, сили спецоперацій – наймолодший підрозділ ЗСУ, якому виповнилося всього один рік, і вони успішно виконують поставлені завдання. Під час урочистостей міністр оборони нагородив кращих військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ.

“Я вітаю вас всіх з першою річницею створення Сил спеціальних операцій. Ми пишаємося Силами спеціальних операцій України. і ми переконані в тому, що вони будуть завжди першими, там де важко і там де, потрібна їхня допомога”, – зазначив С.Полторак.

Як повідомляв УНН, Президент підписав закон, що посилює захист прав військових, які отримали поранення під час служби в зоні проведення АТО.