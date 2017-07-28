Завтра у Львові вшановуватимуть митрополита Андрея Шептицького

З нагоди вшанування 152-ї річниці від дня народження Духовного Провідника української нації Митрополита Андрея Шептицького, у Львові випущено сувенірну поштову марку. Урочиста церемонія погашення серії сувенірних поштових марок та колекційних конвертів із зображенням Митрополита Андрея відбудеться завтра, 29 липня, у день Його народження, о 12.00 навпроти Собору Святого Юра, біля входу у Митрополичі палати.

Унікальну марку та мистецьку експозицію розроблено львівськими художниками і дизайнерами з ініціативи Центру соціальних проектів «Хочу жити» та ТМ «Юрашки» спеціально до дня народження Митрополита Андрея Шептицького.

Львів’ян та гостей міста запрошують на Святоюрську Гору, щоб спільно вшанувати день народження Духовного Провідника української нації.

Контактна особа: Роман Савчак (0977977387)