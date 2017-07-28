ОСТАННІ НОВИНИ

Яка готовність Львова до нового опалювального сезону?

|

У Львові триває підготовка до нового опалювального сезону 2017-2018 рр. Як повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго», об’єкти теплопостачання, (котельні, ЦТП, ІТП, теплові мережі), вже на 67% готові до нового опалювального сезону. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

До наступного опалювального сезону готові 330 км теплових мереж – це 76% від загальної кількості, 89 котелень – 63%, 87 ЦТП – 63%, 55 ІТП – 66%.

ЛМКП «Львівтеплоенерго» замінило 4 км трубопроводів магістральних та внутрішньо-квартальних теплових мереж, з них 2,6 км на попередньо ізольовані труби. В роботі знаходиться 3 км трубопроводів.

Також відремонтовано/поновлено теплову ізоляцію на 5588 м трубопроводів; капітально відремонтовано 2 котли; промито хімічним способом 23 модулі нагріву; капітально відремонтовано 19 електродвигунів; промито хімічним способом 101 секцію теплообмінників гарячого водопостачання, замінено 18 насосних агрегатів.

Проводиться реконструкція газових котелень на пл. Соборна, 5, та вул. Левицького, 8.

Тривають ремонтні роботи з підготовки до нового опалювального сезону на основному і допоміжному обладнанні найбільших джерел теплопостачання – ТЕЦ-1, ТЦ «Північна», ТЦ «Південна».

Як відомо, на балансі ЛМКП «Львівтеплоенерго» знаходяться ТЕЦ-1, ТЦ «Північна», ТЦ «Південна», 142 котельні, 138 ЦТП, 84 ІТП та 433,7 км теплових мереж.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Коефіцієнт Дубневичів
Юрій НІКОЛОВ
Коефіцієнт Дубневичів

Силовики нарешті дізнались, що нардепи від БПП заробляють не лише на бюджеті, а й на пасажирській безпеці… На цій...

Життя після війни: як учаснику АТО знайти роботу
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Життя після війни: як учаснику АТО знайти роботу

Повернувшись з війни, бійці якомога швидше намагаються адаптуватися до буденного та мирного життя. Найкращим і найефекти...

З турботою про українців
Микола ПРОНІН для Львівського порталу
З турботою про українців

Як насправді слід інтерпретувати модний термін «соціальна відповідальність»… Чи не звертали ви увагу на те, що у ...

Медична реформа: хто і навіщо повернув тітушок у Маріїнку
Олександра Устінова
Медична реформа: хто і навіщо повернув тітушок у Маріїнку

Верховна Рада пішла на літні канікули так і не проголосувавши за медичну реформу…  Розгляд нардепами одного з про...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів