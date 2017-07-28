Яка готовність Львова до нового опалювального сезону?

У Львові триває підготовка до нового опалювального сезону 2017-2018 рр. Як повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго», об’єкти теплопостачання, (котельні, ЦТП, ІТП, теплові мережі), вже на 67% готові до нового опалювального сезону. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

До наступного опалювального сезону готові 330 км теплових мереж – це 76% від загальної кількості, 89 котелень – 63%, 87 ЦТП – 63%, 55 ІТП – 66%.

ЛМКП «Львівтеплоенерго» замінило 4 км трубопроводів магістральних та внутрішньо-квартальних теплових мереж, з них 2,6 км на попередньо ізольовані труби. В роботі знаходиться 3 км трубопроводів.

Також відремонтовано/поновлено теплову ізоляцію на 5588 м трубопроводів; капітально відремонтовано 2 котли; промито хімічним способом 23 модулі нагріву; капітально відремонтовано 19 електродвигунів; промито хімічним способом 101 секцію теплообмінників гарячого водопостачання, замінено 18 насосних агрегатів.

Проводиться реконструкція газових котелень на пл. Соборна, 5, та вул. Левицького, 8.

Тривають ремонтні роботи з підготовки до нового опалювального сезону на основному і допоміжному обладнанні найбільших джерел теплопостачання – ТЕЦ-1, ТЦ «Північна», ТЦ «Південна».

Як відомо, на балансі ЛМКП «Львівтеплоенерго» знаходяться ТЕЦ-1, ТЦ «Північна», ТЦ «Південна», 142 котельні, 138 ЦТП, 84 ІТП та 433,7 км теплових мереж.