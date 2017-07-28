Виконком погодив роботи із перетворення Наукової в розумний мікрорайон

Виконавчий комітет ЛМР затвердив рішення «Про надання ЛКП «Міський центр інформаційних технологій» функцій замовника на виконання робіт» у рамках проекту «Наукова – розумний мікрорайон».

За словами Андрія Вишневського, директора ЛКП «Міський центр інформаційних технологій», відповідно до прийнятого рішення «Міський центр інформаційних технологій» отримує функції замовника на виконання робіт на об’єкті «Проведення аналізу та здійснення прокладання волоконно-оптичних ліній зв’язку до інфраструктурних об’єктів в рамках проекту «Наукова – розумний мікрорайон».

Нагадаємо, 29 червня 2017 р. на пленарному засіданні сесії Львівської міської ради депутати затвердили програму реалізації інноваційного проекту «Наукова – розумний мікрорайон».

Проект «Наукова – розумний мікрорайон» передбачає:

оновлення, консолідацію та уніфікацію технічних ресурсів для забезпечення надійної роботи інформаційно-комунікаційної структури у межах мікрорайону;

створення єдиної системи безпеки;

впровадження інноваційних підходів до навчання та розвитку в освітніх та культурних закладах;

створення елементів спортивної та дитячої інфраструктури;

створення громадських просторів на основі принципу соціальної взаємодії теорії «нового урбанізму»;

проведення інформатизації об’єктів гуманітарної сфери мікрорайону;

оновлення світлофорних об’єктів;

реконструкцію об’єктів дорожньої інфраструктури;

«розумне» освітлення елементів громадського користування;

запровадження електронної медицини.

Для реалізації проекту, шляхом інтернет-голосування обрали територію «Розумного мікрорайону», а саме вул. Пулюя – вул. Кн. Ольги – вул. Наукової – вул. В. Великого – вул. Кульпарківської – вул. Трускавецької, на території якого впроваджуватимемо смарт-технології та інноваційні підходи в різних галузях.

Чимало впроваджень стосуватиметься освітніх закладів. Зокрема, дошкільні навчальні заклади отримають облаштування ігрових просторів, сенсорну кімнату, ноутбуки + Smart TV, кімнату Монтессорі. Загальноосвітні навчальні заклади отримають лінгафонні кабінети та окуляри VR. Позашкільні навчальні заклади отримають велополігон та літню сцену, а також комп’ютерну техніку, Smart TV.

Результати проекту «Наукова – розумний мікрорайон» планують презентувати у вересні.