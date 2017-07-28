Укрзалізниця призначила додатковий поїзд Київ-Львів-Перемишль

Укрзалізниця призначила другу пару поїздів Інтерсіті+ № 715/716 Київ, Львів – Перемишль. Вона курсуватиме з 24 серпня 2017 року через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль. Про це повідомив голова правління ПАТ «Укрзалізниця» Войцех Балчун, передає прес-служба «Укрзалізниці».

«Другий поїзд у напрямку Перемишля – це оперативна реакція на зростаючий попит у цьому напрямку. Загалом – це частина системної та масштабної роботи з розвитку залізничного пасажирського сполучення Україна – Європейський союз. Крім того, цей поїзд забезпечить можливість мешканцям міст Вінниця, Хмельницький та Тернопіль швидко та комфортно подорожувати до Європи», – зазначив Войцех Балчун.

Квитки вже у продажу на порталі бронювання квитків ПАТ «Укрзалізниця» booking.uz.gov.ua та в усіх міжнародних касах.

Поїзд Інтерсіті № 715 відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 06:52 та прибуватиме до ст. Перемишль (Республіка Польща) о 15:05. На маршруті прямування поїзд зупинятиметься на ст. Вінниця (09:09-09:11), Хмельницький (10:45-10:47), Тернопіль (12:12-12:14) та Львів (13:42- 13:55).

Поїзд Інтерсіті № 716 відправлятиметься зі станції Перемишль (Республіка Польща) о 13:07 та прибуватиме до ст. Київ-Пасажирський о 23:10. На маршруті прямування поїзд зупинятиметься по ст. Львів (16:02 16:12), Тернопіль (17:38-17:40), Хмельницький (19:09-19:11) та Вінниця (20:47-20:49).