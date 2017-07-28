У Львові на хабарі впіймали 35-річного директора училища

У Львові правоохоронці викрили на хабарі директора одного з професійних училищ. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

Правоохоронці встановили, що 35-річний освітянин, зловживаючи службовим становищем, налагодив злочинні схеми системного одержання неправомірних вигод у вигляді «відкатів» за проведення будівельних та інших робіт на об’єктах навчальної установи, а також від проведення закупівлі товарів та матеріалів для потреб училища у розмірі 10% від їх вартості.

Сьогодні, 28 липня, зловмисника викрито «на гарячому» після перерахунку на банківську картку його дружини (номер картки був наданий суб’єкту підприємницької діяльності посадовцем) чергової неправомірної вигоди у розмірі 4 600 гривень – 10% від вартості закупленої для училища комп’ютерної техніки на загальну суму 46 000 гривень.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Речові докази у зловмисника вилучено. Вирішується питання про його затримання в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Встановлюються інші факти одержання посадовцем неправомірних вигод. Досудове розслідування триває.

Кримінальне провадження, в межах якого оперативники обласного управління захисту економіки документувати протиправну діяльність, відкрито слідчим управлінням поліції у Львівській області за ч.4 ст.240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.

Фото: поліція