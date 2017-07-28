У будівлі «Львівгазвидобування» знешкоджували «вибухівку»

Вчора ввечері у будівлі ГПУ «Львівгазвидобування» виявлено підозрілу коробку. На місці події працювали сапери. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

Повідомлення про підозрілу знахідку виявили о 21:56 у Львові по вулиці Рубчака, в будівлі ГПУ «Львівгазвидобування».

На місці події працювали 25 фахівців із розмінування та 5 одиниць техніки.

В ході обстеження вибухотехнічним управлінням ГУ НП у Львівській області о 23:10 год. встановлено, що в коробці знаходиться цегла.