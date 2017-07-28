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На Сихові збудують відкритий спорткомплекс

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У Львові оголосять Всеукраїнський архітектурний конкурс на кращу проектну пропозицію спортивного комплексу на Сихові. Відповідне рішення прийняв сьогодні, 28 липня, виконавчий комітет Львівської міськради.

«Пропонуємо оголосити всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на кращу проектну пропозицію спортивного комплексу на Сихові і затвердити програму та умови цього конкурсу. Там був розроблений детальний план, виділена земельна ділянка, тому прийшов час зробити там відкритий спортивний комплекс», – зазначив начальник управління архітектури та урбаністики ЛМР Юліан Чаплінський.

 

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