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На Львівщині водій наїхав на батька із донькою

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На Львівщині автомобіль зіткнувся з велосипедом на якому пересувалися батько із 10-річною донькою. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 27 липня на кільці автомобільної дороги поблизу міста Жидачів. Внаслідок зіткнення велосипедист та його пасажирка отримали тілесні ушкодження.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Кіа», 36-річний місцевий мешканець, не обрав безпечної швидкості та дистанції, внаслідок чого зіткнувся з велосипедом, яким їхали 50-річний мешканець Жидачева та його десятирічна донька.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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