На Львівщині велосипедист зіткнувся з вантажівкою і вижив. Чоловіка із травмами шпіталізували до районної лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, у Пустомитівське відділення поліції 27 липня надійшла інформація про ДТП, яке сталося на об’їзній дорозі міста.

Правоохоронці попередньо встановили, що близько 18.50 відбулося зіткнення вантажного автомобіля «Мерседес Лайнер» під керуванням 21-річного жителя району та велосипедом, яким їхав 64-річний місцевий мешканець.

Внаслідок ДТП пенсіонер був травмований та доставлений до лікарні. Медики діагностували у потерпілого закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, перелом щелепи, тупу травму грудної клітки, забій серця. забій легені та інші тілесні ушкодження.

Наразі встановлюються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.