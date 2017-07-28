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На Львівщині банда грузинів вкрала з автівки майже 300 тисяч

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На Львівщині грузинам, що викрали понад 290 тисяч грн, прокуратура повідомила про підозру. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №3, працівниками Нацполіції затримано у с. Ясенівці, що на Золочівщині, трьох громадян Грузії, які викрали понад 290 тисяч гривень.

Встановлено, що зловмисники розбили вікно автомобіля, де були кошти, і, пробравшись до салону, викрали усі гроші.

Коли поліція прибула на місце злочину, чоловіки намагались утекти, проте полісменам вдалось наздогнати та затримати охочих до легкої наживи іноземців.

За цим фактом учора 27 липня вказаним особам прокуратурою повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України (грабіж, вчинений у великих розмірах). Санкція цієї статті передбачає покарання від семи до десяти років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо обрання вказаним особам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

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