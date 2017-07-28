ОСТАННІ НОВИНИ

Львівський бізнесмен Козловський будуватиметься на проспекті Шевченка

|

Депутату Львівської міської ради та знаному епатажному бізнесмену Григорію Козловському виділили історичний будинок на проспекті Шевченка для реконструкції та добудови. Відповідне рішення сьогодні, 28 липня, прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

Згідно із містобудівними умовами і обмеженнями, громадянам Козловському  Г.П. та Свіщовій В.Б. затвердили містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію нежитлових приміщень на просп. Т. Шевченка, 8 за рахунок надбудови частково третього та мансардного поверхів

Додамо, що ця будівля розташована у центральній частині міста, у кварталі історично сформованої житлової та громадської забудови, у межах історичного ареалу міста.

Як довідався Львівський портал, будівельні роботи на цій ділянці розпочалися задовго до видачі містобудівної документації.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Коефіцієнт Дубневичів
Юрій НІКОЛОВ
Коефіцієнт Дубневичів

Силовики нарешті дізнались, що нардепи від БПП заробляють не лише на бюджеті, а й на пасажирській безпеці… На цій...

Життя після війни: як учаснику АТО знайти роботу
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Життя після війни: як учаснику АТО знайти роботу

Повернувшись з війни, бійці якомога швидше намагаються адаптуватися до буденного та мирного життя. Найкращим і найефекти...

З турботою про українців
Микола ПРОНІН для Львівського порталу
З турботою про українців

Як насправді слід інтерпретувати модний термін «соціальна відповідальність»… Чи не звертали ви увагу на те, що у ...

Медична реформа: хто і навіщо повернув тітушок у Маріїнку
Олександра Устінова
Медична реформа: хто і навіщо повернув тітушок у Маріїнку

Верховна Рада пішла на літні канікули так і не проголосувавши за медичну реформу…  Розгляд нардепами одного з про...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів