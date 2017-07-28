Львівський бізнесмен Козловський будуватиметься на проспекті Шевченка

Депутату Львівської міської ради та знаному епатажному бізнесмену Григорію Козловському виділили історичний будинок на проспекті Шевченка для реконструкції та добудови. Відповідне рішення сьогодні, 28 липня, прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

Згідно із містобудівними умовами і обмеженнями, громадянам Козловському Г.П. та Свіщовій В.Б. затвердили містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію нежитлових приміщень на просп. Т. Шевченка, 8 за рахунок надбудови частково третього та мансардного поверхів

Додамо, що ця будівля розташована у центральній частині міста, у кварталі історично сформованої житлової та громадської забудови, у межах історичного ареалу міста.

Як довідався Львівський портал, будівельні роботи на цій ділянці розпочалися задовго до видачі містобудівної документації.