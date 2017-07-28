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Львів розраховуватиметься за можливість виробляти біопаливо 12 років

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Сьогодні, 28 серпня, виконавчий комітет Львівської міської ради погодив висновок щодо доцільності реструктуризації кредиту з ЄБРР щодо будівництва станції з вироблення біогазу у Львові. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Таким чином, виконком погодив надання висновку щодо доцільності реструктуризації кредиту ЛМКП “Львівтеплоенерго“ від Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту модернізації інфраструктури теплопостачання м. Львова.

Оціночна вартість проекту становить суму, еквівалентну 20,0 млн. євро, та містить такі компоненти: Заміна магістральних теплових мереж – сума, еквівалентна 1,7 млн. євро;

Встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) – сума, еквівалентна 1,0 млн. євро;

Встановлення системи диспетчеризації та моніторингу – сума, еквівалентна 0,9 млн. євро;

Встановлення ТЕЦ на біопаливі – сума, еквівалентна 16,4 млн. євро.

Тривалість реалізації заходів проекту складає приблизно два роки, кредит віддаватиме 12 років.

Маржа – 7,0 % на рік, з можливістю зниження або підвищення залежно від кредитного рейтингу міста та досягнення позичальником фінансових коефіцієнтів, які задовольняють ЄБРР, але не нижче від 4,00 %.

Як додається у рішенні, враховуючи прогнозовану економію від зменшення суми коштів, необхідних для сплати відсотків по кредиту за рахунок залучення коштів з Фонду чистих технологій ЄБРР за відсотковою ставкою 0,75 %, при умові повної вибірки всього обсягу кредитних коштів, орієнтовна сума економії становить близько 600 тис. євро в еквіваленті.

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