Голів держкомпаній обиратимуть таємним голосуванням 9 міністрів

Номінаційний комітет з вересня почне обирати директорів та членів наглядових рад держкомпаній таємним голосуванням 9 міністрів. Про це міністр економічного розвитку Степан Кубів розповів в колонці на ЕП

За словами міністра, відтепер максимально скорочено вплив людського фактору: з осені кандидатури схвалюються більшістю голосів 9 міністрів, з урахуванням дорадчого голосу 8 представників МФО, міжнародних експертів з питань корпоративного управління.

«Це знижує ризик кадрової помилки і допомагає нам нейтралізувати можливий політичний вплив зацікавленого міністра», – зазначив Кубів.

«Відтепер рішення Комітету будуть ухвалюватись таємним голосуванням, щоб звести до нуля політичний вплив його членів. Водночас, представники міжнародних організацій презентуватимуть свою окрему думку Уряду, який приймає остаточне рішення про призначення чи не призначення», – додав міністр.

Нагадаємо, раніше рішення приймалось відкритим голосуванням п’яти міністрів.