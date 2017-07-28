ОСТАННІ НОВИНИ

Голів держкомпаній обиратимуть таємним голосуванням 9 міністрів

|

Номінаційний комітет з вересня почне обирати директорів та членів наглядових рад держкомпаній таємним голосуванням 9 міністрів. Про це міністр економічного розвитку Степан Кубів розповів в колонці на ЕП

За словами міністра, відтепер максимально скорочено вплив людського фактору: з осені кандидатури схвалюються більшістю голосів 9 міністрів, з урахуванням дорадчого голосу 8 представників МФО, міжнародних експертів з питань корпоративного управління.

«Це знижує ризик кадрової помилки і допомагає нам нейтралізувати можливий політичний вплив зацікавленого міністра», – зазначив Кубів.

«Відтепер рішення Комітету будуть ухвалюватись таємним голосуванням, щоб звести до нуля політичний вплив його членів. Водночас, представники міжнародних організацій презентуватимуть свою окрему думку Уряду, який приймає остаточне рішення про призначення чи не призначення», – додав міністр.

Нагадаємо, раніше рішення приймалось відкритим голосуванням п’яти міністрів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Коефіцієнт Дубневичів
Юрій НІКОЛОВ
Коефіцієнт Дубневичів

Силовики нарешті дізнались, що нардепи від БПП заробляють не лише на бюджеті, а й на пасажирській безпеці… На цій...

Життя після війни: як учаснику АТО знайти роботу
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Життя після війни: як учаснику АТО знайти роботу

Повернувшись з війни, бійці якомога швидше намагаються адаптуватися до буденного та мирного життя. Найкращим і найефекти...

З турботою про українців
Микола ПРОНІН для Львівського порталу
З турботою про українців

Як насправді слід інтерпретувати модний термін «соціальна відповідальність»… Чи не звертали ви увагу на те, що у ...

Медична реформа: хто і навіщо повернув тітушок у Маріїнку
Олександра Устінова
Медична реформа: хто і навіщо повернув тітушок у Маріїнку

Верховна Рада пішла на літні канікули так і не проголосувавши за медичну реформу…  Розгляд нардепами одного з про...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів