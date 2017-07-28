Форум видавців оголошує конкурс для людей, яким за 60

Впродовж 13 – 17 вересня відбуватиметься 24-й «Форум видавців у Львові» – національний книжковий ярмарок і міжнародний літературний фестиваль. В межах благодійної акції «Третій вік: задоволення від читання» оголошують конкурс «Моя книжкова полиця». Учасникам, які досягли 60-го віку, пропонується написати оповідання чи есе про особливу для них книгу, домашню бібліотеку чи подію, пов’язану з книжками. Про це Львіському порталу повідомили організатори заходу.

«Благодійна акція для людей літнього віку «Третій вік: задоволення від читання» в межах Форуму видавців у Львові відбудеться вже вшосте. Вона спрямована на соціалізацію представників старшого покоління, кращого залучення їх до культурного життя і, зокрема, до читання нових українських видань, популяризацію позитивного ставлення до старості та толерантності до літніх людей у суспільстві. Акція передбачає зустрічі з відомими письменниками та інтелектуалами, виступи хорових колективів та великий гала-концерт. Усі заходи програми 24-го «Форуму видавців у Львові» та 6-ї Благодійної акції «Третій вік: Задоволення від читання» можна буде відвідати безкоштовно, показавши пенсійне посвідчення», – повідомляють організатори.

До журі конкурсу входять: літературознавець Андрій Дрозда, директор Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка Богдан Тихолоз, програмний директор Літературного фестивалю Софія Челяк, президент Форуму видавців у Львові Олександра Коваль, директор наукової бібліотеки ЛНУ імені Франка Василь Кметь, кооординаторки акції Вікторія Асадча і Ярослава Яковлєва.

Вимоги до учасників: вік 60+, можливість перебувати на Форумі видавців у Львові з 14 по 16 вересня 2017 р.

Обсяг тексту – не більше 3-х сторінок. Текст повинен бути набраний на комп’ютері або надрукований на друкарській машинці. Якщо текст написаний від руки, члени журі залишають за собою право його не розглядати.

Текст необхідно до 24 серпня 2017 надіслати на електронну пошту 3vik@bookforum.com.ua (у темі листа зазначити «Моя книжкова полиця») або листом на поштову адресу: а/с 6644, Львів, 79005 з поміткою на конверті «Моя книжкова полиця». Обов’язково вказати контактні дані учасника Конкурсу: ім’я, прізвище, вік, номер мобільного/стаціонарного телефону.

Серед надісланих робіт журі Конкурсу обере п’ятьох переможців, які отримають запрошення на 24-й «Форум видавців у Львові» та святковий Гала-концерт 15 вересня у Львівській філармонії, під час якого відбудеться офіційне нагородження. Також переможці отримають сертифікати на придбання книжок українських видавництв. Проїзд та проживання переможців також забезпечують організатори.

Детальніше про благодійну акцію «Третій вік: задоволення від читання» на сайті http://bookforum.ua/