Де можна здати відпрацьовані люмінесцентні лампи у серпні

У серпні відпрацьовані люмінесцентні лампи можна здати у 10 пунктів прийому. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Як відомо відпрацьовані люмінесцентні лампи є небезпечними відходами, які містять важкі метали, тому управління екології та ландшафтного планування просить зберігати, транспортувати та здавати лампи в упаковках виробника чи іншій безпечній тарі.

З січня 2016 року екобуси прийняли від мешканців понад 12 тис. люмінесцентних ламп та понад 40 тис. ламп – від юридичних осіб.

Графік стоянок екобуса на серпень 2017 року: