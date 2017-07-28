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Де можна здати відпрацьовані люмінесцентні лампи у серпні

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У серпні відпрацьовані люмінесцентні лампи можна здати у 10 пунктів прийому. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Як відомо відпрацьовані люмінесцентні лампи є небезпечними відходами, які містять важкі метали, тому управління екології та ландшафтного планування просить зберігати, транспортувати та здавати лампи в упаковках виробника чи іншій безпечній тарі.

З січня 2016 року екобуси прийняли від мешканців понад 12 тис. люмінесцентних ламп та понад 40 тис. ламп – від юридичних осіб.

Графік стоянок екобуса на серпень 2017 року:

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