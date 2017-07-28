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Чоловік втратив авто через цигарки

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Вчора у вечері в  міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рава-Руська» прикордонники Львівського загону запобігли перевезенню через державний рубіж контрафактних тютюнових виробів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону.

За даними відомства, контрабанду цигарок до Республіки Польща намагався вивезти  громадяни України. Цигарки чоловік ховав в спеціально виготовленому тайнику, замаскованого під вентиляційний люк свого авто, марки «Мерседес». Усього  було виявлено 220 пачок цигарок. Цигарки та автомобіль вилучено працівниками фіскальної служби.

Варто додати, що протягом 2017 року персоналом Львівського прикордонного загону було виявлено 125 тисяч пачок цигарок.

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