Завтра віряни вшановуватимуть свято Володимира Великого і День хрещення Русі. Розклад богослужінь у храмах Львова

Львів вшановує пам’ять Святого рівноапостольного князя Володимира Великого. День пам’яті «батька» народження християнства в Україні відзначають 28 липня. У Львові в цей день 8 храмів мають престольний празник. Оскільки цьогоріч 28 липня припадає на п’ятницю (робочий день), тож основні святкування у храмах міста відбудуться в неділю, 30 липня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Розклад святкових Богослужінь у церквах, що відзначатимуть храмовий празник у Львові:

УГКЦ

Храм Св. Володимира Великого (Львів-Рудно, вул. Шевченка, 188). Святкове Богослужіння відбудеться у неділю, 30 липня, о 10.00 год.

Храм Свв. Володимира і Ольги (вул. Симоненка, 5а). Святкове Богослужіння відбудеться у неділю, 30 липня, об 11.00 год. Його очолить Високопреосвященний владика Ігор (Возьняк), Архиєпископ і Митрополит Львівський УГКЦ .

Храм Св. Володимира Великого (вул. Природна, 8а). Святкове Богослужіння відбудеться у п’ятницю, 28 липня, о 10.00 год. Його очолить Преосвященніший владика Павло (Хомницький), єпископ Стемфордської єпархії УГКЦ (США).

УПЦ КП

Храм Св. Володимира Великого (просп. Червоної калини, 89). Святкове Богослужіння відбудеться у неділю, 30 липня року, об 11.00 год.

УАПЦ

Храм Св. Володимира Великого (вул. Панча, 12а). Святкове Богослужіння відбудеться у неділю, 30 липня, о 12.00 год.

Храм Св. Володимира Великого (Львів-Винники). Святкове Богослужіння відбудеться у неділю, 30 липня, об 11.00 год. Його очолить Блаженніший Макарій, Митрополит Київський і всієї України, Предстоятель Української Автокефальної Православної Церкви.

Храм Св. Володимира Великого (вул. Стрийська, в/ч 4114). Святкове Богослужіння відбудеться у неділю, 28 липня, о 09.00 год.

УПЦ

Храм Св. Володимира Великого (вул. Червоної Калини, 89). Святкове Богослужіння відбудеться у п’ятницю, 28 липня, о 09.00 год.

Фото: rivne1.tv