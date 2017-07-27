Завтра у Львові відбудеться всеукраїнський з'їзд «Муніципальних варт»

ЛКП «Муніципальна дружина» спільно із КУ «Інститутом міста» ініціювали проведення Першого Всеукраїнського З’їзду Муніципальних Варт, що відбудеться 28 липня у готелі Дністер (вулиця Яна Матейка, 6, Львів). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Перший Всеукраїнський З’їзд Муніципальних Варт у Львові стане майданчиком для діалогу між органами місцевого самоврядування, регіональної виконавчої влади, центральними органами влади, експертами та громадськістю. Він сприятиме обміну досвідом та виробленню спільного плану подальших дій.

У програму заходу включені панельні дискусії із залученням міжнародних та вітчизняних спеціалістів у сфері охорони громадського порядку, законності, прав, свобод і законних інтересів громадян. Друга половина дня буде насичена презентаціями діяльності муніципальних варт у різних містах України.

Для участі у З’їзді потрібно зареєструватися за посиланням. Кількість учасників обмежена.

Детальніше про програму тут.

Фото: Zik