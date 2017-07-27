З нового року лікарні звітуватимуть за використання благодійних внесків, - МОЗ

З 1 січня 2018 року заклади охорони здоров’я зобов’язані звітувати за зібрані благодійні внески. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я, передає Львівський портал.

25 липня Міністерство охорони здоров’я України підписало наказ, який від 1 січня 2018 року зобов’язує заклади охорони здоров’я звітувати за зібрані благодійні внески з фізичних та юридичних осіб.

У МОЗ зазначають, що на сьогодні, майже у кожному закладі охорони здоров’я працює благодійний фонд, а 7 з 10 пацієнтів платили до нього внески. Обсяги благодійних пожертв – сотні мільйонів гривень, однак до цього часу звітність цих фондів про зібрані кошти часто була недоступною чи непрозорою.

«Саме тому сьогодні потрібно створити умови, за яких фонд та лікарня будуть прозоро та публічно звітуватись про обсяги надходжень і використання благодійних пожертв. Ніхто не довіряє і не буде довіряти фонду, якщо він не буде працювати прозоро та підзвітно», – йдеться у повідомлені.