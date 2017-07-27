В середині серпня стартує Громадський бюджет-2018

У Львові завершує свою роботу цьогорічний проект «Керувати бюджетом – просто! Бюджет участі для львів’ян!». Завдяки цьому проекту прості львів’яни можуть втілювати свої проекти з розвитку міста за міський бюджет. Цей інструмент бюджету участі в 80-х роках найперше винайшли бразильці, пише прес-служба міської ради Львова.

Цей проект передбачав кілька основних елементів. Перший з яких – це навчальний блок, він передбачався з тими людьми, які планують подавати свої проекти цього року до бюджету участі.

«Ми поставили перед собою таку ціль, якщо в попередньому році участь у голосуванні взяли 21 тисяча виборців, проголосувавши 27 тисяч разів, бо правила дозволяють голосувати одній людині двічі, один раз за маленький проект і один за великий, то цього року ми ставимо перед собою планку 32-35 тисяч мешканців міста Львова мали б взяти участь у голосуванні. Ми хочемо показати людям, що краще голосувати за такі проекти і чому краще робити так, ніж не робити ніяк», – каже голова правління ЦеГрІн Віталій Загайний,

«Цього року для нас було важливим підтримати саме ті проекти, які були спрямовані на формування популярного громадського бюджету, на популяризацію громадського бюджету і основних механізмів реалізації громадського бюджету. Повинен бути присутній живий процес взаємодії між владою і громадою. Громадський бюджет міста стартував у 2016 році. Станом на сьогодні ми маємо 67 проектів переможців, котрі мають бути реалізовані до кінця цього року, 6 з них вже виконано. Ми аналізували кампанію 2016 року, контактували постійно з авторами проектів, також моніторили процес реалізації цих проектів. І ми прийшли до висновку, що потрібні певні зміни», – розповідає в.о. начальника відділу громадського партнерства управління «Секретаріат ради» ЛМР Юлія Бойко.

В квітні 2017 року внесли зміни до громадського бюджету Львова. Збільшили вартість проекту: якщо малий проект коштував від 50 до 200 тисяч гривень, то тепер його збільшили до 500. Відповідно, великі проекти можна писати в діапазоні від 500 тисяч до 3 мільйонів гривень. Також збільшили географію. Тепер участь в проекті можуть брати Рудно, Винники, а також смт. Брюховичі. Було спрощено форму бланку для збору підписів осіб, що підтримують реалізацію проекту.

«Ми надалі вдосконалюватимемо цей процес. І з 15 серпня стартуватиме Громадський бюджет Львова на 2018 рік. Тож запрошуємо до участі», – додає Юлія Бойко.

«На сьогодні близько 70 органів місцевого самоврядування вже імплементували цей бюджет участі. За всіма прогнозами за рік-два повністю країна, навіть маленькі містечка, підтримуватимуть цей інструмент. Кожне місто має свою модель голосування. Львів в цьому варіанті вибрав дещо складніший спосіб голосування. Ми голосуємо електронно і привчаємо людей не боятись голосувати через банківську карточку», – додає директор з комунікацій ЦеГрІн Наталія Кузьма.