Восени прокладатимуть колії до Бескидського тунелю

Восени залізничники розпочнуть укладати колії на підходах до новозбудованого Бескидського тунелю. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», передає Львівський портал.

У повідомленні зазначається, що робити з будівництва Бескидського тунелю планують закінчити 6 листопада поточного року. У вересні-жовтні 2017 року власні виробничі підрозділи ПАТ «Укрзалізниця» розпочнуть облаштування земляного полотна на підходах до нового тунелю, укладання верхньої будови колії, монтаж лінії електропередач та зв’язку. Повний комплекс робіт планується закінчити 25 травня 2018 року.

Також в «Укрзалізниці» повідомляють, що на сьогодні підрядник виконує роботи з обробки стін та склепіння тунелю. Двоколійний тунель буде обладнано сучасними приладами робочого та аварійного освітлення, вентиляцією, відеонаглядом, контрольними датчиками визначення рівня шкідливих газів, а також засобами пожежної безпеки.

Реалізація цього масштабного інфраструктурного проекту дозволить збільшити пропускну здатність п’ятого європейського транспортного коридору (Італія — Словенія — Угорщина — Словаччина — Україна).

Фото: Depo.Львів – Depo.ua