У відремонтованому Вірменському дворику провалилась кам’яна куля

У Львові на території нещодавно відреставрованого Вірменського дворику після негоди під бруківку просіла кам’яна куля. Про це повідомив львовознавець,екскурсовод Петро Радковець.

За його словами, оновлений дворик не пережив зливи.

«Ці фото зроблено на Вірменській у відреставрованому дворику. Не знаю як коментувати. Слів нема. Одні вирази приходять на думку і то нецензурні…Це після зливи так провалилась кам’яна куля, що заважала автомобілям заїжджати з вул. Лесі Українки», – повідомив П. Радковець.

Нагадаємо, що оновлений Вірменський дворик презентували у травні цього року.