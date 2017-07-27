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У Садового божаться до 2020 року нарешті провести каналізацію у всі райони міста

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Львів продовжує виконання програми з каналізування не каналізованих районів. Від запланованих об’ємів у 2017 році в роботі – 26%. Велика частина робіт припадає на Білогорщу та Рудно. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Каналізування не каналізованих вулиць і районів міста. У Львові є не каналізовані райони взагалі. До 2020 року ми плануємо виконати програму каналізування не каналізованих районів міста. Ця програма затверджена ухвалою сесії ЛМР.

Також ми проводимо реконструкцію та заміну каналізаційних мереж, як силами нашого підприємства «Львівводоканал», так і в межах тих проектів реконструкції доріг та вулиць міста, які ми робимо», – розповів Олександр Одинець, начальник управління інженерного господарства ЛМР.

Фото: Leopolis.news

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