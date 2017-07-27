У Львові планують встановити ящики для збору пластику і поліетилену на переробку

У Львові встановлять близько сотні контейнерів для забору пластику. Про це повідомив директор департаменту з питань поводження з відходами ЛМР Іван Рудницький, передає прес-служба Львівської міськради.

Так, компанія «Львівторгресур», що займається переробкою пластику, запропонувала самостійно встановити 80-100 ящиків для збирання пластику.

«У момент, коли Львів більш-менш чистий, нам потрібно звертати увагу на сортування та переробку сміття, зокрема пластику. У Львові ми маємо компанію «Львівторгресур», яка займається переробкою пластику. «Львівторгресур» має хороше виробництво, на якому працює 150 осіб і вони можуть переробляти необмежену кількість пластикових відходів. До пластикових відходів належать не лише пластикові пляшки, а й пакети, упаковки тощо – все можна скидати в один ящик, з яких згодом забирають ці відходи і фірма вже безпосередньо на заводі його сортує. Тому коли є підприємство, яке безпосередньо займається переробкою пластикових відходів, то гріх цим не скористатись.

Вчора компанія «Львівторгресур» запропонувала встановити 80-100 ящиків самостійно, за власні кошти, і самостійно, власним транспортом, забирати пластик.

Тому плануємо завтра під керівництвом заступника міського голови з питань розвитку провести нараду з головами ОСББ, і якщо вони погодяться на таку пропозицію, то ми передамо фірмі дані керуючих ОСББ для узгодження всіх питань», – розповів Іван Рудницький, директор департаменту з питань поводження з відходами.