ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові п’ять будинків - без гарячої води

|

Сьогодні на ранок гаряча вода подається до 1110 споживачів. Гаряча вода не подається до 5 будинків у Львові, які обслуговує ЛМКП «Львівтеплоенерго». Причина відсутності гарячого водопостачання – ремонтні роботи на теплових мережах.

У Шевченківському районі гаряча води не подається до 1 будинку.

Будинок на вул. Хвильового, 14а не отримує гарячу воду через заміну теплової мережі. Завершити роботи і відновити подачу гарячої води планують 15 серпня.

У Сихівському районі гаряча вода не подається до 3 будинків.

Будинки на вул. Угорській, 7, 8, 9, не отримують гарячої води через порив на трубопроводах теплової мережі. Подачу гарячої води планують відновити сьогодні, 27 липня.

У Франківському районі гаряча води не подається до 1 будинку.

Будинок на вул. Єфремова, 68 не отримує гарячу воду через ліквідацію пориву на трубопроводі. Завершити роботи і відновити подачу гарячої води планують 28 липня.

У Галицькому та Личаківському районах гаряча вода подається до усіх споживачів ЛМКП «Львівтеплоенерго».

Також ЛКП «Залізничнетеплоенерго» подає гарячу воду до усіх своїх споживачів у Залізничному районі.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Коефіцієнт Дубневичів
Юрій НІКОЛОВ
Коефіцієнт Дубневичів

Силовики нарешті дізнались, що нардепи від БПП заробляють не лише на бюджеті, а й на пасажирській безпеці… На цій...

Життя після війни: як учаснику АТО знайти роботу
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Життя після війни: як учаснику АТО знайти роботу

Повернувшись з війни, бійці якомога швидше намагаються адаптуватися до буденного та мирного життя. Найкращим і найефекти...

З турботою про українців
Микола ПРОНІН для Львівського порталу
З турботою про українців

Як насправді слід інтерпретувати модний термін «соціальна відповідальність»… Чи не звертали ви увагу на те, що у ...

Медична реформа: хто і навіщо повернув тітушок у Маріїнку
Олександра Устінова
Медична реформа: хто і навіщо повернув тітушок у Маріїнку

Верховна Рада пішла на літні канікули так і не проголосувавши за медичну реформу…  Розгляд нардепами одного з про...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів