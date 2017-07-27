У Львові п’ять будинків - без гарячої води

Сьогодні на ранок гаряча вода подається до 1110 споживачів. Гаряча вода не подається до 5 будинків у Львові, які обслуговує ЛМКП «Львівтеплоенерго». Причина відсутності гарячого водопостачання – ремонтні роботи на теплових мережах.

У Шевченківському районі гаряча води не подається до 1 будинку.

Будинок на вул. Хвильового, 14а не отримує гарячу воду через заміну теплової мережі. Завершити роботи і відновити подачу гарячої води планують 15 серпня.

У Сихівському районі гаряча вода не подається до 3 будинків.

Будинки на вул. Угорській, 7, 8, 9, не отримують гарячої води через порив на трубопроводах теплової мережі. Подачу гарячої води планують відновити сьогодні, 27 липня.

У Франківському районі гаряча води не подається до 1 будинку.

Будинок на вул. Єфремова, 68 не отримує гарячу воду через ліквідацію пориву на трубопроводі. Завершити роботи і відновити подачу гарячої води планують 28 липня.

У Галицькому та Личаківському районах гаряча вода подається до усіх споживачів ЛМКП «Львівтеплоенерго».

Також ЛКП «Залізничнетеплоенерго» подає гарячу воду до усіх своїх споживачів у Залізничному районі.