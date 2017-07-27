Творці «Гри престолів» знімуть міні-серіал про Чорнобильську катастрофу

Американський телеканал НВО, який створив серіал “Гру престолів”, зніме міні-серіал про катастрофу на Чорнобильській атомній електростанції. Про це передає Еspreso.tv.

Фільм розповість про аварію на Чорнобильскій атомній електростанції, яка сталася 26 квітня 1986 року в місті Прип’ять, повідомляє AP.

Головним героєм серіалу буде вчений Валерій Легасов, призначений Кремлем розслідувати причини трагедії. Його зіграє британський актор Джаред Харріс. Крейг Мазін, Каролін Штраус і Джейн Фезерстоун є продюсерами фільму, Йохан Ренк і Кріс Фрай – співпродюсерами. Проект знаменує собою перше спільне виробництво між HBO і Sky Television.

“Відтоді, як (сценарист) Крейг Мазін запропонував нам цю історію, ми були переконані, що цю надзвичайно реальну історію жаху і спокути необхідно розповісти”, – сказав президент HBO Карі Антоліс.

Зйомки п’ятисерійного фільму почнуться навесні 2018 року в Латвії.

Фото: lovelylife.in.ua