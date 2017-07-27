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«По білому і чорному. Торкаючись клавіш»: мешканців Львівщини запрошують на концерт контрастів

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У п’ятницю, 28 липня, у Львівській обласній філармонії, відбудеться фортепіанний концерт «По білому і чорному. Торкаючись клавіш». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Символізм назви – спроба митців через музику передати контрастність життя.

Під час концерту молода піаністка Меланія Макаревич виконає твори Ференца Ліста, Олександра Скрябіна, Пауля Гіндеміта.

Довідково

Меланія Макаревич – закінчила Львівську національну музичну академію ім М. Лисенка. Лауреат VI Міжнародного конкурсу піаністів ім. Б. Дваріонаса (Вільнюс, Литва), відзнаки III Міжнародного форуму піаністів (Санок, Польща). Учасник Літньої музичної академії міжнародного благодійного фонду конкурсу ім В. Горовиця, Музичних зустрічей польської та української молоді, фестивалів: «Контрасти» (Львів), Kyiv Music Fest, «Українська весна» (Познань, Польща), Міжнародного фестивалю камерної музики «Chamber Music Session (Київ). Неодноразово виступала з речиталями та концертами з оркестром в Україні та за кордоном.

Фото: ЛОДА

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