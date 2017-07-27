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Під час розкопок в історичній частині Львова знайшли кераміку княжої доби

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Уламки кераміки ще княжої доби знайшли дослідники під час археологічних розкопок на площі Звенигородській у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у Рятівній археологічній службі.

Рештки кількох горщиків та однієї амфори – вже не перші знахідки XII- XIII століття у цій околиці. Вони є свідченням, що історія саме цієї частини Львова сягає часу заснування Львова, 1256 року, і навіть давніша.

Археологічне дослідження на площі Звенигородській, 3 розпочали на початку червня. На замовлення приватнного підприємця дослідники вивчають ділянку, яку відвели під будівництво готелю.

«Ми проводимо археологічні дослідження у внутрішньому дворику і вже виявили культурні нашарування до ХІІІ ст. Серед об’єктів – кам’яне мощення ХVІ – ХVІІ ст. та велика за розмірами господарська яма ХV ст. Проте найцікаві знахідки для нас – найраніші. Вони важливі для розуміння найдавнішої історії Львова, адже маємо дуже мало історичних відомостей про тогочасне місто. Кожна така знахідка додає розуміння про просторовий розвиток найдавнішого Львова», – розповів керівник археологічної експедиції, молодший науковий співробітник «Рятівної археологічної служби» Микола Шніцар.

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