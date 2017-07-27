Перелік препаратів у програмі «Доступні ліки» розширився до двохсот

Міністерство охорони здоров’я опублікувало новий реєстр препаратів, що беруть участь в урядовій програмі “Доступні ліки” та які пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, діабетом ІІ типу та бронхіальною астмою можуть отримати безкоштовно або з незначною доплатою. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі уряду.

До оновленого реєстру ліків ввійшло 199 препаратів 43 виробників, з яких 21 виробники країн ЄС, 17 – України, 4 – Індії, 1 – Ізраїлю. Нагадаємо, що раніше у програмі брали участь 157 препаратів.

У новому реєстрі стало на 33 позиції більше для пацієнтів, які хворіють на серцево-судинні захворювання, 5 – на діабет ІІ типу, 4 – бронхіальну астму у порівнянні з попередніми місяцями.

Реєстр,зокрема, включає інформацію про торгівельні назви препаратів, діючі речовини, форму випуску, дозування, виробника, роздрібну ціну за упаковку та суму доплати, якщо ціна на препарат перевищує граничну оптово-відпускну ціну.

Урядова програма “Доступні ліки” почала діяти в Україні з квітня 2017 року. За цей час пацієнти отримали ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми на понад 126 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Лише за червень лікарі виписали майже 1,9 мільйона рецептів на лікарські засоби за програмою «Доступні ліки». Загалом за час існування програми від квітня 2017 року пацієнти скористалися 3,6 мільйона таких рецептів.

Також зросла кількість аптек, що приєднуються до програми, участь у якій є виключно добровільною. На середину липня учасниками програми вже були 6179 аптек.

Найактивніше до програми долучаються аптечні заклади у Дніпропетровській, Львівській та Харківський областях. Перелік аптек, що беруть участь у програмі, можна знайти за посиланням: https://goo.gl/cq7BV1.

Нагадаємо, що для того, щоб взяти участь у програмі, треба звернутися до свого сімейного лікаря, отримати правильно виписаний рецепт та обміняти його на ліки безкоштовно або з незначною доплатою в аптеці з позначкою “Доступні ліки”.

Фото: УП