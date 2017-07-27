Невідомі скинули на території Чорнобильської лікарні у Львові п'ять тонн поліетиленових відходів

У Львові на території Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру скинули п’ять тонн поліетиленових відходів. Про це йдеться на Facebook-сторінці лікарні.

«На своїй сторінці ми завжди дякуємо доброчинцям, які допомагають налагоджувати роботу нашого Центру. Сьогодні «доброчинці» в нас дещо незвичні. У ніч на 27 липня невідомі «добродії» залишили на території Центру близько 5 тонн поліетиленових відходів, сподіваючись, мабуть, що це допоможе нам урятувати більше дитячих життів. Ми, звісно, написали заяву в поліцію, щоб зрештою змогти подякувати за такий щедрий дар особисто», – йдеться у повідомленні.

Фото: Чорнобильська лікарня