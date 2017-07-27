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На перехресті вулиць Липинського-Замарстинівська – частково обмежено руху транспорту

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Сьогодні на перехресті вул. Липинського-Замарстинівська буде частково обмежено руху транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як проінформували у ЛМКП «Львівводоканал», на перехресті вулиць Липинського-Замарстинівська виявили просідання дорожнього полотна. Задля усунення проблеми, сьогодні на дорозі проводитимуть земляні роботи, що спричинить часткове обмеження руху транспорту.

«З допомогою відеокамери ми обстежували каналізаційний колектор, який пролягає у цьому місці. Однак пошкоджень колектора не виявили. Припускаємо, що просідання дороги може бути спричинене високим рівнем грунтових вод у цьому місці. Спільно з райадміністрацією ми вирішили розкопати місце просідання, обстежити мережі ззовні, щоб з’ясувати причину просідання», – розповів начальник служби каналізаційного господарства ЛМКП «Львівводоканал» Володимир Васильченко.

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