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Масове отруєння у таборі «Білий орел»: прокуратура розпочала розслідування

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Прокуратура Львівщини розпочала досудове розслідування щодо отруєння дітей у таборі «Білий орел». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Червоноградською місцевою прокуратурою розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання посадовими особами культурно – освітнього закладу «Білий орел», своїх професійних обов’язків щодо охорони життя, здоров’я неповнолітніх дітей, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.137 КК України (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей).

Так, в ніч на 26 липня поточного року до комунального закладу Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна інфекційна лікарня» госпіталізовано 10 осіб, з них 8 дітей з діагнозом «гостра кишкова інфекція, харчова токсикоінфекція». Усі вказані особи перебували на відпочинку у зазначеному культурно-освітньому центрі.

На даний час тривають першочергові слідчо-оперативні дії та заходи, спрямовані для повного, всебічного та об’єктивного дослідження всіх обставин події.

Як повідомляв Львівський портал, ймовірною причиною масового отруєння дітей та дорослих у таборі на Львівщині є курячі крильця.

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