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Львівські велосипедисти готуються до міжнародної гонки із екстремального швидкісного спуску

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Менш ніж за місяць18-20 серпня відбудется єдина в Україні гонка PylypetsGravityRace, із  статусом UCI (Міжнародний союз велосипедистів) Class 1 із даун-хілу. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Ось уже четвертий рік поспіль близько півтисячі спортсменів велосипедистів з’їжджаються на гору Гимбу, що у селі Пилипець, на Закарпатті, адже там проводяться наймасовіші змагання із швидкісного спуску. Цьогоріч в рамках міжнародної гонки PylypetsGravityRace, додасться ще й окремий залік Відкритого Чемпіонату України з даун-хілу.

«Особливість цих змагань,  утому що траса є дуже складна на ній і велика кількість стрімких спусків, складні різкі повороти (контрнахили), на трасах є кам’яні секції, трампліни, вильоти, додаткову складність створюють ще й коріння дерев», – каже Олексій Смірнов, співорганізатор  змагань Pylypets Gravity Race, і додає, саме за цим екстримом байкери з усього світу й приїздять до України.

Попри складність траси, байкери  розвивають швидкість до 60 км на годину. Звісно без травм не обходиться, але під час змагань на території буде декілька карет швидкої допомоги, а також патрулі надзвичайників. Усе це робить цей спорт дуже видовищним та захоплюючим, як для спортсменів, так і глядачів.

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