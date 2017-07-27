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У Львові хочуть мінімізувати ручну працю у прибиранні, закупивши малогабаритну техніку

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Місто на балансі ЛКП та ШРП має 132 одиниці техніки, яку використовують для прибирання. Однак, у більшості ця техніка застаріла. Відтак, розроблено порічний план її оновлення. Також місто хоче закупити малогабаритну техніку, аби зменшити об’єми ручного прибирання. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Чисте місто. Наша ціль полягає у двох підходах, які хочемо реалізувати. Перший підхід – це оновлення прибиральної техніки, яка перебуває на балансі наших ШРП. Ми хочемо оновити техніку таким чином, щоб до 2020 року в нас було більше 70% техніки віком до 10 років. Така ціль в нас є структурована по роках, плануємо її досягнути.

Значна частка санітарної очистки в місті – ручна. Загалом у нас у очистці зайнято 2390 осіб. Плануємо робити акцент на малогабаритній техніці, яка значно зменшить питому вагу ручної праці», – розповів Олександр Одинець, начальник управління інженерного господарства ЛМР.

Детальніше із планом оновлення техніки можна ознайомитися тут.

 

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