Львівщину відвідала американська делегація

Міжнародний центр миротворчості та безпеки відвідала делегація США на чолі з тимчасово виконуючою обов’язки заступника помічника Міністра оборони США Лаурою Купер. Іноземних гостей зустріло керівництво навчального закладу та МЦМБ. Про це Львівському порталу повідомили у медіа-групі Національної академії СВ.

Під час перебування на полігоні іноземна делегація відвідала штаб батальйону американського компоненту JMTG-U. Також її члени мали можливість поспостерігати за ходом проведення занять з тактичної підготовки одного з вітчизняних підрозділів на тему: «Робота штабу в умовах бойових дій» та ознайомитися зі зразками саморобних вибухових пристроїв, які застосовуються в зоні АТО.

Окрім цього, пані Лаура Купер оглянула хід будівництва Центру імітаційного моделювання та побувала на практичному занятті, яке проводили американські та польські інструктори з нашими військовослужбовцями.