Гройсман озвучив нову версію, чому Ryanair відмовився від України

Ірландський лоукостер Ryanair скасував вихід на український ринок, тому що в країні не було стратегічного бачення галузі авіаперевезень в цілому, заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман в інтерв’ю НВ.

«Я збирав усіх, хто до цього причетний. Важливо, щоб ми чітко розуміли стратегію розвитку і куди ми йдемо», – сказав він.

Глава Кабміну зазначив, що привернув до вирішення питання з Ryanair інвестиційний офіс, уряд, Мінінфраструктури і аеропорт Бориспіль. При цьому Мінінфраструктури було дано доручення розробити стратегію розвитку аеропортів.

На думку Гройсмана, в Києві повинен бути міжнародний авіахаб – аеропорт Бориспіль, міський аеропорт і, лоукост-аеропорт – наприклад, Гостомель.

Прем’єр упевнений, що Гостомель може стати лоукост-аеропортом, який збільшить загальний потенціал цивільних авіаперевезень в Україні в 2-3 рази.

Гройсман підкреслив, що нових домовленостей з Ryanair необхідно досягати на взаємовигідних для держави і приватного перевізника умовах, і вигоду від цього повинен мати пасажир.

«Це завдання, яке я поставив перед Мінінфраструктури, перед офісом інвестицій та аеропортами як прем’єр-міністр», – сказав Гройсман.

Прем’єр запевняє, що спочатку не знав про підписаний міністром інфраструктури Володимиром Омеляном меморандумі з Ryanair. Гройсман також розповів, що в ньому міністерство запропонувало умови, які ні з ким попередньо не обговорювалися. І це, за словами прем’єра, призвело до того, що Ryanair отримав право посилатися на цей документ в ході переговорів.

«Це була слабка переговорна позиція з самого початку», – заявив Гройсман.

Як повідомляв Львівський портал раніше, авіакомпанія Ryanair покинула ринок України через недотримання раніше досягнутої угоди із міністерством інфраструктури України, посадовцями аеропорту «Бориспіль» та чинним директором Павлом Рябікіним. В авіакомпанії зазначили, що аеропорт «Бориспіль» захищав авіакомпанії з високими тарифами, у тому числі «Міжнародні авіалінії України», і позбавив українських пасажирів доступу до дешевих авіаперельотів.

Після різкої заяви міністра інфраструктури «Необхідно визначитися: ми за євроінтеграцію і світових інвесторів чи ми за «Хонку», прем’єр міністр України Володимир Гройсман таки ініціював поновлення переговорів. Лише після цього «Бориспіль» відновив переговори з Ryanair…

26 липня стало відомо, що авіакомпанія МАУ у суді вимагає скасувати контракт Ryanair з аеропортом Львів, заборонити Мінінфрастуретури сприяти Ryanair в Україні та зобов’язати Україну виплатити МАУ десятки мільйонів втрат. Попри те стало відомо, що МАУ насправді заборгувала державі 400 мільйонів. У аеропорту «Львів» також відреагували на претензії МАУ щодо Ryanair.