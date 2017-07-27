Біля цирку авто збило молоду маму. Винуватця затримували очевидці

Біля цирку водій легковика збив жінку, яка рухалася на зелений колір світлофора та намагалася втекти від наїзду. Відповідне відео із реєстратора опубліковано у спільноті «Варта1», очевидцем події Романом Юрківом, передає корспондент Львівського порталу.

Наїзд стався на розі вулиць Городоцької та Ярослава Мудрого.

За словами близьких потерпілої, молода жінка перебуває у важкому стані у реанімації. У неї маленька дитина.

Також є інформація, що водій намагався втекти із місця ДТП та його вдалося затримати простим пішоходам завдяки водію таксі, який перегородив утікачу дорогу…

За уточненими даними від правоохоронців, водій автомобіля вчинив наїзд на пішохода, а опісля намагався втекти з місця події. Небайдужий таксист перешкодив зловмиснику вчинити задумане і заблокував його транспортний засіб, тоді горе-водій спробував втекти пішки.

Правоохоронці затримали порушника, який чинив опір, та застосували до нього кайданки.