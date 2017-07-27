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Біля цирку авто збило молоду маму. Винуватця затримували очевидці

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Біля цирку водій легковика збив жінку, яка рухалася на зелений колір світлофора та намагалася втекти від наїзду. Відповідне відео із реєстратора опубліковано у спільноті «Варта1», очевидцем події Романом Юрківом, передає корспондент Львівського порталу.

Наїзд стався на розі вулиць Городоцької та Ярослава Мудрого.

За словами близьких потерпілої, молода жінка перебуває у важкому стані у реанімації. У неї маленька дитина.

Також є інформація, що водій намагався втекти із місця ДТП та його вдалося затримати простим пішоходам завдяки водію таксі, який перегородив утікачу дорогу…

За уточненими даними від правоохоронців, водій автомобіля вчинив наїзд на пішохода, а опісля намагався втекти з місця події. Небайдужий таксист перешкодив зловмиснику вчинити задумане і заблокував його транспортний засіб, тоді горе-водій спробував втекти пішки.

Правоохоронці затримали порушника, який чинив опір, та застосували до нього кайданки.

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