Біля грибовицьких гудронних озер помітили свіжу діяльність і забруднення грунтів

Довкола гудронних озер біля Грибовицького полігону зарили канаву, що перекривала під’їзд до небезпечних субстанцій. Про це Львівському порталу повідомили в екоінспекції Львівщини.

Так, 26 липня 2017 року держінспекторами з ОНПС Львівської області проведено заходи державного контролю місць зберігання кислих гудронів біля Грибовицького сміттєзвалища.

У ході проведення перевірки виявлено нещодавні сліди важкої гусеничної техніки та загорнуту канаву, що раніше була викопана для перекриття під’їзду до «озер» із кислими гудронами.

Працівниками відділу інструментально-лабораторного контролю відібрано проби грунту в місцях візуального забруднення, проводяться лабораторні дослідження.