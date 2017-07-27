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Біля грибовицьких гудронних озер помітили свіжу діяльність і забруднення грунтів

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Довкола гудронних озер біля Грибовицького полігону зарили канаву, що перекривала під’їзд до небезпечних субстанцій. Про це Львівському порталу повідомили в екоінспекції Львівщини. 

Так, 26 липня 2017 року держінспекторами з ОНПС Львівської області проведено заходи державного контролю місць зберігання кислих гудронів біля Грибовицького сміттєзвалища.

У  ході проведення перевірки виявлено нещодавні сліди важкої гусеничної техніки та загорнуту канаву, що раніше була викопана для перекриття під’їзду до «озер» із кислими гудронами.

Працівниками відділу інструментально-лабораторного контролю відібрано проби грунту в місцях візуального забруднення, проводяться лабораторні дослідження.

 

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