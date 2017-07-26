Завтра у Львові вшанують 77 жертв Скнилівської трагедії

Завтра, 27 липня, у Львові вшанують загиблих у Скнилівській трагедії.

27 липня 2002 року сталась страшна трагедія – авіакатастрофа на військовому летовищі «Скнилів», яка забрала і травмувала десятки невинних життів. Завтра, у 15-ту річницю трагедії, пам’ять загиблих вшанують молитвою у каплиці Всіх святих українського народу і пам’яті жертв Скнилівської трагедії, що біля летовища, та біля «Сегменту пам’яті» на аеродромі. Львів пам’ятає. 27 липня 2002 року сталась страшна трагедія – авіакатастрофа на військовому летовищі «Скнилів», яка забрала і травмувала десятки невинних життів. Завтра, у 15-ту річницю трагедії, пам’ять загиблих вшанують молитвою у каплиці Всіх святих українського народу і пам’яті жертв Скнилівської трагедії, що біля летовища, та біля «Сегменту пам’яті» на аеродромі.

«Трагедія на Скнилівському летовищі насправді вчить нас відповідальнішого ставлення до нашого життя, до наших справ і обов’язків, а також відповідальності за життя наших ближніх. Це дуже велика трагедія для нашого міста і для всієї України, але найбільшою вона залишається для тих людей, які втратили в ній своїх найрідніших і найдорожчих. Тому лише молитвою і світлою пам’яттю за невинно загиблими можемо втамувати біль втрати і просити в Бога, щоб такої біди на нашій землі більше ніколи не повторилося», – зазначив в.о. директора департаменту «Адміністрація міського голови» ЛМР Євген Бойко.

Так, о 10.00 год. у каплиці Всіх святих українського народу і пам’яті жертв Скнилівської трагедії (вул. Авіаційна, 1) відбудеться Божественна Літургія. Опісля, з 11.00 до 12.00 год., триватиме Парастас у капличці, за участю отців різних конфесій. Відтак, о 12.15 год. запланований перехід до «Сегменту пам’яті» жертв Скнилівської трагедії, та, орієнтовно о 12.45 год., біля пам’ятного знаку на місці трагедії відбудеться Літія.

Додамо, що цього року до 15-ї річниці пам’яті жертв і постраждалих, Львівська міська рада надасть одноразову матеріальну допомогу 43 членам сімей загиблих в авіакатастрофі у розмірі 2 тис. грн. кожному. Загальна сума виплат – 86 тис. грн.

Довідка

Скнилівська трагедія – авіакатастрофа, яка сталась під час святкування 60-ї річниці 14-го авіаційного корпусу ВПС України на летовищі «Скнилів» під Львовом 27 липня 2002 року. Внаслідок падіння винищувача Су-27УБ (№42 серійний №96310425070- із складу 894 ВАП) у натовп глядачів, загинуло 77 осіб (серед них – 28 дітей) і постраждало близько 250 людей. За кількістю загиблих ця подія вважається найбільшою катастрофою в історії авіаційних свят.