Завтра до Львова повернуться грім, блискавка та сильні вітри

Львівський гідрометцентр повідомляє, що завтра вдень на території Львівської області та місту Львову – грози, подекуди шквали 15 – 20 м/с, град. Температура повітря вночі 8 – 13°, вдень 20 – 25° тепла.
28 липня очікується вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с, вдень місцями шквали 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 8 – 13°, вдень 20 – 25° тепла.
29 липня синоптики прогнозують без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 9 – 14°, вдень 22 – 27° тепла.