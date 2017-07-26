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Завтра до Львова повернуться грім, блискавка та сильні вітри

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Львівський гідрометцентр повідомляє, що завтра вдень на території Львівської області та місту Львову – грози, подекуди шквали 15 – 20 м/с, град. Температура повітря вночі 8 – 13°, вдень 20 – 25° тепла.

28 липня очікується вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с, вдень місцями шквали 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 8 – 13°, вдень 20 – 25° тепла.

29 липня синоптики прогнозують без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 9 – 14°, вдень 22 – 27° тепла.

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